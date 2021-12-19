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Ракурс
Кейт Миддлтон. Фото: istock

Испытала сильный стресс — Меган Маркл заставила переживать Кейт Миддлтон

19 дек 2021, 19:59
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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, тяжело переживала из-за отъезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США.

Жена принца Уильяма тяжело отреагировала на их решение отказаться от королевских обязанностей. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.


Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась, в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию, — рассказал источник.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, опубликовали традиционную рождественскую открытку. На снимке они позируют вместе со всеми своими детьми: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Источник: Ракурс


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