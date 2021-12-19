Кейт Миддлтон. Фото: istock

https://racurs.ua/n164641-ispytala-silnyy-stress-megan-markl-zastavila-perejivat-keyt-middlton.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, тяжело переживала из-за отъезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США.

Жена принца Уильяма тяжело отреагировала на их решение отказаться от королевских обязанностей. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась, в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию, — рассказал источник.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, опубликовали традиционную рождественскую открытку. На снимке они позируют вместе со всеми своими детьми: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.