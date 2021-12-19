https://racurs.ua/ua/n164641-zaznala-sylnogo-stresu-megan-markl-zmusyla-perejyvaty-keyt-middlton.html

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, важко переживала через від’їзд принца Гаррі та його дружини Меган Маркл у США.

Дружина принца Вільяма важко відреагувала на їхнє рішення відмовитися від королівських обов’язків. Про це повідомляє журнал People з посиланням на джерело, близьке до королівської сім’ї.

Вона була дуже, дуже засмучена через все це. Все, що відбувалося навколо Гаррі і Меган, було причиною серйозного стресу, але врешті-решт це зблизило її з Вільямом. Вона засмучувалася, в тому числі через те, що бачила, як її чоловік переживає всю цю ситуацію, — розповіло джерело.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, опублікували традиційну різдвяну листівку. На знімку вони позують разом з усіма своїми дітьми: принцами Джорджем і Луї та принцесою Шарлоттою.