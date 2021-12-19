«Пережити» відключення від SWIFT намагатимуться у РФ. Фото: istock

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Відключення Росії від SWIFT намагатимуться пережити в країні-агресорі. Глава другого за величиною російського банку «ВТБ» Андрій Костін відреагував на можливість відключення РФ від платіжної системи.

На його думку, такий сценарій малоймовірний, але країна переживе. Про це повідомляє ТАСС.

За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком із боку Заходу, але до нього, скоріше за все, не дійде.

Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній — це мало сказати, — сказав він.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росію хочуть відключити від міжбанківської платіжної системи SWIFT у разі вторгнення в Україну — такий варіант запропонували в Сполучених Штатах Америки (США). На країну чекатиме повна ізоляція, оскільки клієнти російських банків не зможуть відправляти в інші країни банківські перекази й отримувати їх.

Джерело: ТААС