«Пережить» отключение от SWIFT постараются в России. Фото: istock

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Отключение России от SWIFT постараются пережить в стране-агрессоре. Глава второго по величине российского банка «ВТБ» Андрей Костин отреагировал на возможность отключения РФ от платежной системы.

По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом со стороны Запада, но до него, скорее всего, не дойдет.

Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружеское — это мало сказать, — сказал он.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россию хотят отключить от межбанковской платежной системы SWIFT при вторжении в Украину — такой вариант предложили в Соединенных Штатах Америки (США). Страну будет ждать полная изоляция, поскольку клиенты российских банков не смогут отправлять в другие страны банковские переводы и получать их.

Источник: ТААС