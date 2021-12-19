Ялинка. Фото: Маріуполь сіті

https://racurs.ua/ua/n164643-svyatkova-yalynka-vpala-na-ludey-v-mariupoli-video.html

Ракурс

У Маріуполі у неділю, 19 грудня, через сильний вітер впала новорічна ялинка, яка була встановлена в центрі міста.

Дерево зламалося через сильні шквали. Про це повідомляє місцеве видання MRPL. CITY.

Новорічна ялинка була встановлена на Театральній площі міста. Ймовірною причиною інциденту став сильний вітер. Ялинка не витримала, похилилася та впала на землю під власною ж вагою.

Люди, які перебували біля ялинки, встигли розбігтися, тому ніхто не постраждав. Наразі на місці пригоди працюють поліцейські, які не підпускають людей до зламаного дерева. Також на Театральну площу прибули робітники, які спробують поставити ялинку на місце.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві на Софійській площі сьогодні, 19 грудня, напередодні Дня святого Миколая, запалили головну ялинку країни.

Джерело: MRPL. CITY