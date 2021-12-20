Кабмин назвал штрафы за отрицание агрессии РФ. Фото: 24tv.ua

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Возражение агрессии России против Украины власть хочет наказывать солидными штрафами.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты по установлению ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Тексты соответствующих проектов закона № 6435 и № 6436 обнародованы на сайте парламента.

Законопроект № 6435 «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно признания публичного отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Россией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины противоправным деянием» определяет, какие именно действия следует считать противоправными. Это касается публичных возражений иностранными и отечественными публичными деятелями, людьми, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, политически значимыми персонами вооруженной агрессии РФ против Украины. А также — временной оккупации Россией территорий Украины и попыток России легитимизировать аннексию временно оккупированной территории.

Также противоправными действиями считается надругательство над жертвами развязанной агрессии РФ против Украины и унижением достоинства украинского народа. Публичным отрицанием вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины правительство предлагает признать по крайней мере одно открытое обращение к более чем одной личности, в котором выражается любое письменное указание и/или графическое изображение временно оккупированного Крыма и города Севастополя в пределах государственной границы иностранного государства или как отдельного территориального субъекта за пределами государственной границы Украины.

Законопроект предусматривает, что публичные возражения могут считаться таковыми, если прозвучали в эфире радио, телевидения, или были напечатаны в прессе. Также это касается интернета, публичных выступлений, демонстраций в общественных местах плакатов и лозунгов. Речь идет также о распространении листовок или других печатных материалов.

А законопроект № 6436 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины» предлагает ввести штрафы за отрицание российской агрессии, оккупации Крыма и части Донбасса. Штрафы предлагается ввести в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Если же человек повторно в течение года снова оспорит факт российской агрессии, его оштрафуют на сумму от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан — от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что любое вторжение России в Украину будет катастрофой, которая приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон. Он уверен, что многие российские солдаты «приедут домой в гробах» в случае вторжения.