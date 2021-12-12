Очень быстрый совместный ответ на новую агрессию России пообещали в G7

«Большая семерка» быстро отреагирует в случае новой агрессии России, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n164291-ochen-bystryy-sovmestnyy-otvet-na-novuu-agressiu-rossii-poobeschali-v-g7.html

Ракурс

Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) договорились очень быстро ввести «серьезные последствия» для РФ в случае, если она не согласится на дипломатическое урегулирование и усилит агрессию против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепе США.

Во встрече, состоявшейся вчера, 11 декабря, в Ливерпуле (Великобритания) принимали участие:

министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс;

госсекретарь США Энтони Блинкен;

представители Европейского Союза;

министры иностранных дел Франции, Италии, Германии, Японии и Канады.

Собеседник издания отметил, что все еще есть дипломатический путь для деэскалации напряженности с Россией.

Если они (Россия — ред.) решит не идти по этому пути, в ответ это будет иметь серьезные последствия и серьезную цену, и G7 абсолютно едина в этом", — сказал источник, добавив, что санкции, которые могут принять страны «Группы семи» в РФ, «разработаны для очень быстрого внедрения.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, выступая на открытии переговоров, призвала G7 «выступать в один голос», чтобы «противостоять агрессорам, стремящимся ограничить границы свободы и демократии».

В то же время, министр иностранных дел в новом правительстве Германии Анналена Бербок во время разговора с журналистами заявила о необходимости «принять все меры, чтобы вернуться к (дипломатическому — ред.) диалогу».

В следующем году лидерство в G7 перейдет от Великобритании к Германии.

Напомним, в НАТО недавно жестко ответили на требование президента страны-агрессора Владимира Путина отказать в членстве Украине.

Источник: Reuters