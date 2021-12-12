Дуже швидку спільну відповідь на нову агресію Росії пообіцяли в G7

«Велика сімка» швидко відреагує в разі нової агресії Росії, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n164291-duje-shvydku-spilnu-vidpovid-na-novu-agresiu-rosiyi-poobicyaly-v-g7.html

Ракурс

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) домовились дуже швидко разом запровадити «серйозні наслідки» для РФ в разі, якщо вона не погодиться на дипломатичне врегулювання та посилить агресію проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в Держдепі США.

У зустрічі, яка відбулася вчора, 11 грудня, у Ліверпулі (Велика Британія) брали участь:

міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс;

держсекретар США Ентоні Блінкен;

представники Європейського Союзу;

міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Японії та Канади.

Співрозмовник видання зазначив, що все ще є дипломатичний шлях для деескалації напруженості з Росією.

Якщо вони (Росія — ред.) вирішить не йти цим шляхом, у відповідь це матиме серйозні наслідки та серйозну ціну, і G7 абсолютно єдина в цьому", — сказало джерело, додавши, що санкції, які можуть вжити країни «Групи семи» до РФ, «розроблені для дуже швидкого впровадження.

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, виступаючи на відкритті переговорів, закликала G7 «виступати в один голос», щоб «протистояти агресорам, які прагнуть обмежити межі свободи та демократії».

Водночас міністр закордонних справ у новому уряді Німеччини Анналена Бербок під час розмови з журналістами заявила про необхідність «вжити всіх заходів, щоб повернутися до (дипломатичного — ред.) діалогу».

Наступного року лідерство у G7 перейде від Великої Британії до Німеччини.

Нагадаємо, у НАТО нещодавно жорстко відповіли на вимогу президента країни-агресора Володимира Путіна відмовити в членстві Україні.

Джерело: Reuters