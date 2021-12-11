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Ракурс
США та Німеччина готові дати «сильну відповідь» на агресію РФ проти України. Фото: Интерфакс

США та Німеччина готові дати «сильну відповідь» на агресію РФ проти України

11 гру 2021, 19:38
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Агресія Росії на українському кордоні спричинила паніку на Заході. Держсекретар США Ентоні Блінкен із новим главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок порушили питання агресії проти України з боку Російської Федерації.

Вони дійшли висновку, що в разі екскалії Кремля — необхідна рішуча відповідь. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Під час розмови сторони обговорили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України перед агресією з боку Росії. Домовились про рішучу відповідь у разі продовження ескалації.


Міністерська зустріч G7 розпочалася ще 10 грудня і триватиме до 12 числа поточного місяця в Ліверпулі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України в НАТО хвилює президента країни-агресора Володимира Путіна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів Москві на вимогу офіційно відкинути перспективу членства України в Альянсі.

Джерело: Ракурс


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