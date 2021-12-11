Мобільний додаток для туристів, що заблукали в горах, створили рятувальники

Туризм. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164284-mobilnyy-dodatok-dlya-turystiv-scho-zablukaly-v-gorah-stvoryly-ryatuvalnyky.html

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Мобільний додаток для передачі сигналів SOS у горах створили українські рятувальники. Новий застосунок допоможе покращити пошук туристів, що загубилися в горах.

Додаток для GPS-моніторингу отримав назву «Порятунок у горах». Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Застосунок передаватиме сигнали SOS із точними географічними координатами у випадку виникнення надзвичайних подій у горах. Верифіковані користувачі одним натиском зможуть відправити з додатка інформацію про ситуацію з місця події.

Незабаром застосунок буде доступним для смартфонів на операційній системі Android та iOS, наразі він працює в тестовому режимі.

Завдяки новій системі GPS-моніторингу рятувальники зможуть відстежувати пересування туристів та туристичних груп гірською місцевістю, а також пошуково-рятувальних груп у реальному часі. До того ж процеси приймання та опрацювання повідомлень від туристів про надзвичайні події стануть автоматизованими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні найближчими днями залишатиметься складною — оголошено штормове попередження. За інформацією синоптиків, у південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.