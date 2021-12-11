Мобильное приложение для туристов-«потеряшек» создали спасатели

Турист. Фото: istock

https://racurs.ua/n164284-mobilnoe-prilojenie-dlya-turistov-poteryashek-sozdali-spasateli.html

Ракурс

Мобильное приложение для передачи сигналов SOS в горах создали украинские спасатели. Новое приложение поможет улучшить поиск туристов, потерявшихся в горах.

Приложение для GPS-мониторинга получило название «Спасение в горах». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Приложение будет передавать сигналы SOS с точными географическими координатами в случае возникновения чрезвычайных событий в горах. Верифицированные пользователи одним нажатием смогут отправить из приложения информацию о ситуации с места происшествия.

В скором времени приложение будет доступно для смартфонов на операционной системе Android и iOS, сейчас оно работает в тестовом режиме.

Благодаря новой системе GPS-мониторинга спасатели смогут отслеживать передвижение туристов и туристических групп по горной местности, а также поисково-спасательных групп в реальном времени. К тому же процессы приема и обработки сообщений от туристов о чрезвычайных событиях станут автоматизированными.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться сложной — объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.