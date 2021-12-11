Торнадо в США. Фото: Twitter

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Торнадо в Кентукки, США, унесло жизни более 50 человек. Ненастье называют самым мощным за всю историю штата.

Число пострадавших постоянно растет. Об этом сообщает CNN.

По словам губернатора штата Энди Бешира, по меньшей мере 50 человек погибли из-за нескольких торнадо на юго-западе штата. Непогода принесла значительные разрушения — многие дома оказались разрушены.

Мы считаем, что количество погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки, и, вероятно, в конце концов погибнет от 70 до 100 человек, — заявил губернатор.

Он отметил, что это были самые серьезные торнадо в истории Кентукки. Согласно данным расследования, один из торнадо прошел около 320 км. В то же время о повреждениях сообщают по меньшей мере 15 округов на западе штата.

Впрочем, самые большие разрушения пришлись именно на свечную фабрику на юго-западе Кентукки — внутри находились сотни людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что торнадо нанес масштабные разрушения в Южноморавском регионе Чехии. Из-за непогоды спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. По разным оценкам, в общей сложности пострадало от 150 до 200 человек.

Источник: CNN