Торнадо в США. Фото: Twitter

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Торнадо в Кентуккі, США, забрало життя понад 50 людей. Негоду називають найпотужнішою за всю історію штату.

Кількість постраждалих невпинно зростає. Про це повідомляє CNN.

За словами губернатора штату Енді Бешира, щонайменше 50 людей загинули через декілька торнадо на південному заході штату. Негода принесла значні руйнування домівок.

Ми вважаємо, що кількість загиблих унаслідок цієї події перевищить 50 жителів Кентуккі, і, ймовірно, зрештою загине від 70 до 100 людей, — заявив губернатор.

Він зазначив, що це були найсерйозніші торнадо в історії Кентуккі. Згідно з даними розслідування, один із торнадо пройшов близько 320 км. Водночас про пошкодження повідомляють щонайменше 15 округів на заході штату.

Втім, найбільші руйнування припали саме на свічкову фабрику на південному заході Кентуккі — всередині перебували сотні людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що торнадо завдав масштабних руйнувань у Південноморавському регіоні Чехії. Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб.

Джерело: CNN