США и Германия готовы дать «сильный ответ» на агрессию РФ против Украины

https://racurs.ua/n164285-ssha-i-germaniya-gotovy-dat-silnyy-otvet-na-agressiu-rf-protiv-ukrainy.html

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Агрессия России на украинской границе вызвала панику на Западе. Госсекретарь США Энтони Блинкен с новым главой МИД Германии Анналеной Бербок подняли вопросы агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

Они пришли к выводу, что в случае эскалации конфликта со стороны Кремля необходим решительный ответ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора стороны обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед агрессией со стороны России. Договорились о решительном ответе в случае продолжения эскалации.

Министерская встреча G7 началась еще 10 декабря и продлится до 12 числа текущего месяца в Ливерпуле.

Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО волнует президента страны-агрессора Владимира Путина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Москве на требование официально отвергнуть перспективу членства Украины в Альянсе.