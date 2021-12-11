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Праздник завтра — 12 декабря — День сухопутных войск Украины. Этот праздник был установлен указом президента
от 18.10.1997 № 1167/97. Сухопутные войска Вооруженных сил
Украины были сформированы в 1996 году и являются главным носителем боевого могущества украинской армии.
12 декабря праздник. Фото: istock
12 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делатьhttps://racurs.ua/n164290-12-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 12 декабря — День сухопутных войск Украины. Этот праздник был установлен указом президента
По своему назначению и объему возложенных задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют почти половину вооруженных сил Украины.
Православная церковь в этот день чтит память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в гонениях 250 года. Язычники заключили христиан в тюрьму, заставляя отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.
Народные приметы:
- снег пошел 12 декабря — скоро будет метель;
- звезда окрашена в красный цвет утром 12 декабря — скоро начнутся сильные ветра;
- снег еще не выпал — значит, к 19 декабря будут сильные морозы.
Что нельзя делать:
- нельзя лениться;
- в этот день нельзя заниматься гаданием.
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