12 декабря праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n164290-12-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 12 декабря — День сухопутных войск Украины. Этот праздник был установлен указом президента от 18.10.1997 № 1167/97. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины были сформированы в 1996 году и являются главным носителем боевого могущества украинской армии.

По своему назначению и объему возложенных задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют почти половину вооруженных сил Украины.

Православная церковь в этот день чтит память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в гонениях 250 года. Язычники заключили христиан в тюрьму, заставляя отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

Народные приметы:

снег пошел 12 декабря — скоро будет метель;

звезда окрашена в красный цвет утром 12 декабря — скоро начнутся сильные ветра;

снег еще не выпал — значит, к 19 декабря будут сильные морозы.

Что нельзя делать: