Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
12 декабря праздник. Фото: istock

12 декабря — какой праздник отмечают и чего нельзя делать

11 дек 2021, 21:43
999

Праздник завтра — 12 декабря — День сухопутных войск Украины. Этот праздник был установлен указом президента от 18.10.1997 № 1167/97. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины были сформированы в 1996 году и являются главным носителем боевого могущества украинской армии.

По своему назначению и объему возложенных задач, они играют решающую роль в выполнении своих функций, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют почти половину вооруженных сил Украины.


Православная церковь в этот день чтит память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в гонениях 250 года. Язычники заключили христиан в тюрьму, заставляя отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

Народные приметы:

  • снег пошел 12 декабря — скоро будет метель;
  • звезда окрашена в красный цвет утром 12 декабря — скоро начнутся сильные ветра;
  • снег еще не выпал — значит, к 19 декабря будут сильные морозы.

Что нельзя делать:

  • нельзя лениться;
  • в этот день нельзя заниматься гаданием.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров