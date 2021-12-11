Команда. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n164289-blue-origin-v-tretiy-raz-sletala-v-kosmos-s-turistami-na-bortu-foto-video.html

Ракурс

Blue Origin, компания основателя Amazon Джеффа Безоса, завершила третий суборбитальный полет.

Все члены экипажа успешно вернулись на Землю. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Blue Origin.

Отмечается, что полет длился 10 минут и 13 секунд, а максимальная скорость ракеты составила 3,611 тыс. км/ч. Для New Shepard этот полет стал первым с полной нагрузкой, поскольку экипаж состоял из шести человек, а не из четырех, как раньше.

Добавим, что суборбитальный полет — это полет по траектории, со скоростью, которая не превышает первую космическую (скорость, необходимая для того, чтобы аппарат вышел на круговую орбиту). Сейчас только компания Илона Маска имеет возможность доставлять туристов на орбиту.

Напомним, ранее мы сообщали, что Blue Origin планирует запустить в космос новую группу туристов. Ракета, которая доставит экипаж из шести человек на край космоса, называется New Shepard в честь достижения Алана Шепарда — первого американца, улетевшего в космос. Среди космических туристов — дочь астронавта и две знаменитости, получившие бесплатный билет.