Команда. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n164289-blue-origin-vtretie-zlitala-v-kosmos-iz-turystamy-na-bortu-foto-video.html

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Blue Origin, компанія засновника Amazon Джефа Безоса, завершила третій суборбітальний політ.

Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю. Про це повідомляється в Twitter-акаунті Blue Origin.

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тис. км/год. Для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався із шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

Зазначимо, що суборбітальний політ — це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту). Сьогодні ж, лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Blue Origin планує запустити в космос нову групу туристів. Ракета, яка доставить екіпаж із шістьох осіб на край космосу, називається New Shepard на честь досягнення Алана Шепарда — першого американця, який полетів у космос. Серед космічних туристів — донька астронавта та двоє знаменитостей, які отримали безкоштовний квиток.