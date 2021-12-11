Коронавірус. Фото: istock

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Коронавірус у світі неможливо побороти в найближчі роки. Таку заяву зробив голова міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Німеччини Карл Лаутербах.

За його словами, людству не вдасться перемогти коронавірус найближчими роками через постійні мутації вірусу. Про це він заявив в інтерв’ю для Bild.

Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус у доступному для огляду майбутньому — чотири роки. Потрібно бути реалістами, — заявив Лаутербах.

Він наголосив, що захворювання регулярно мутує й нові варіанти часто фіксують у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями, або ж онкологією.

Натомість за чіткої кампанії щеплення нові варіанти коронавірусу не представлятимуть загрози людству. Водночас вакцинація перешкоджатиме подальшому поширенню вірусу.

Лаутербах зауважив, що бустерного щеплення на тлі стрімкого поширення нового штаму «Омікрон» буде недостатньо. Однак введення четвертої дози залежатиме від того, чи з’являтимуться нові штами та як люди переноситимуть південноафриканський варіант.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі активно поширюється, погіршуючи здоров’я людей. SARS-CoV—2 найсильніше б'є по легенях, але спочатку потрапляє в ніс. Вчені вирішили детальніше вивчити те, що відбувається в клітинах носового епітелію, коли в них проникає коронавірус.

Джерело: Bild