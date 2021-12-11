Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n164288-covid-19-nevozmojno-pobedit-v-blijayshie-gody-ekspert.html

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Коронавирус в мире невозможно побороть в ближайшие годы. Такое заявление сделал глава Минздрава Германии Карл Лаутербах.

По его словам, человечеству не удастся победить коронавирус в ближайшие годы из-за постоянных мутаций вируса. Об этом он заявил в интервью для Bild.

Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами, — заявил Лаутербах.

Он подчеркнул, что заболевание регулярно мутирует и новые варианты часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, или онкологией.

В то же время при четкой кампании по вакцинации новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы человечеству. Вакцинация будет препятствовать дальнейшему распространению вируса.

Лаутербах отметил, что бустерной прививки на фоне стремительного распространения нового штамма «Омикрон» будет недостаточно. Однако введение четвертой дозы будет зависеть от того, будут ли новые штаммы и как люди будут переносить южноафриканский вариант.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире активно распространяется, ухудшая здоровье людей. SARS-CoV—2 сильнее всего бьет по легким, но сначала попадает в нос. Ученые решили подробнее изучить то, что происходит в клетках носового эпителия, когда в них проникает коронавирус.

Источник: Bild