Бой. Фото: УП

https://racurs.ua/n164287-lomachenko-protiv-kommi-gde-smotret-boy.html

Ракурс

Бой Ломаченко — Комми пройдет в ночь на 12 декабря. Украинский боксер Василий Ломаченко вернется на ринг и проведет бой с ганским соперником Ричардом Комми.

Фанаты бокса смогут его посмотреть в Украине. Права на трансляцию поединка Ломаченко — Комми приобрел видеосервис Megogo — он будет транслировать соревнование.

Трансляция поединка Ломаченко — Комми будет доступна только по подписке «Максимальная». Ее можно оформить по акционной цене в 29 гривен за первые семь дней. На месяц абонплата обойдется в 299 гривен.

Начало трансляции запланировано на 4.00 в воскресенье, 12 декабря. Сам бой Ломаченко — Комми следует ожидать около 6.00.

Кроме Ломаченко в этот вечер на «Мэдисон-сквер-гарден» сразится еще один украинец — в 10-раундовом поединке тяжеловес Александр Тесленко будет боксировать против непобедимого Джареда Андерсона.

Напомним, ранее мы сообщали, что бой Ломаченко и Комми пройдет уже ночью на воскресенье 12 декабря — украинский боксер и его ганский противник провели первую дуэль взглядов. Оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись.