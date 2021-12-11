Глава НБУ пожаловался на давление

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Шевченко. Фото: НБУ
Глава НБУ пожаловался на давлениеhttps://racurs.ua/n164286-glava-nbu-pojalovalsya-na-davlenie.htmlРакурс
Кирилл Шевченко, глава Национального банка Украины (НБУ), пожаловался на давление со стороны «определенных лиц».
Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
Я был под давлением с момента моего назначения, — отметил он.
Шевченко добавил, что НБУ проделал большую работу по установлению стабильности на финансовых рынках, создал самую прибыльную банковскую систему за всю историю, и проделал большую работу по независимости НБУ.
Что касается давления, то речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ и проведении информационных кампаний в прессе, направленных на топ-менеджеров НБУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кирилла Шевченко могут отстранить от должности главы Национального банка Украины. До этого предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и заявил о политическом давлении, а назначение Шевченко было расценено как возможный подрыв независимости центрального банка. Впоследствии Шевченко пытался отстранить от НБУ сотрудников «команды Смолия».
Источник: Bloomberg
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