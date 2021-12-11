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Ракурс
Шевченко. Фото: НБУ

Глава НБУ пожаловался на давление

11 дек 2021, 20:11
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Кирилл Шевченко, глава Национального банка Украины (НБУ), пожаловался на давление со стороны «определенных лиц».

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Я был под давлением с момента моего назначения, — отметил он.

Шевченко добавил, что НБУ проделал большую работу по установлению стабильности на финансовых рынках, создал самую прибыльную банковскую систему за всю историю, и проделал большую работу по независимости НБУ.

Что касается давления, то речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ и проведении информационных кампаний в прессе, направленных на топ-менеджеров НБУ.


Напомним, ранее мы сообщали, что Кирилла Шевченко могут отстранить от должности главы Национального банка Украины. До этого предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и заявил о политическом давлении, а назначение Шевченко было расценено как возможный подрыв независимости центрального банка. Впоследствии Шевченко пытался отстранить от НБУ сотрудников «команды Смолия».

Источник: Bloomberg

Источник: Ракурс


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