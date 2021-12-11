Глава НБУ пожаловался на давление

Шевченко. Фото: НБУ

https://racurs.ua/n164286-glava-nbu-pojalovalsya-na-davlenie.html

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Кирилл Шевченко, глава Национального банка Украины (НБУ), пожаловался на давление со стороны «определенных лиц».

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Я был под давлением с момента моего назначения, — отметил он.

Шевченко добавил, что НБУ проделал большую работу по установлению стабильности на финансовых рынках, создал самую прибыльную банковскую систему за всю историю, и проделал большую работу по независимости НБУ.

Что касается давления, то речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ и проведении информационных кампаний в прессе, направленных на топ-менеджеров НБУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кирилла Шевченко могут отстранить от должности главы Национального банка Украины. До этого предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и заявил о политическом давлении, а назначение Шевченко было расценено как возможный подрыв независимости центрального банка. Впоследствии Шевченко пытался отстранить от НБУ сотрудников «команды Смолия».

Источник: Bloomberg