Глава НБУ поскаржився на тиск

Шевченко. Фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n164286-glava-nbu-poskarjyvsya-na-tysk.html

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Кирило Шевченко, голова Національного банку України (НБУ), поскаржився на тиск зі сторони «певних осіб».

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Я був під тиском з моменту мого призначення, — зазначив він.

Шевченко додав, що НБУ проробив велику роботу щодо встановлення стабільності на фінансових ринках, створив найприбутковішу банківську систему за всю історію, і провів велику роботу з незалежності НБУ.

Що стосується тиску, то йдеться про вплив на процес прийняття рішень всередині НБУ і проведення інформаційних кампаній у пресі, спрямованих проти топ-менеджерів НБУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кирила Шевченка можуть усунути від посади голови Національного банку України. До цього попередній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку і заявив про політичний тиск, а призначення Шевченка було розцінено як можливий підрив незалежності центрального банку. Згодом Шевченко намагався усунути з НБУ співробітників «команди Смолія».

Джерело: Bloomberg