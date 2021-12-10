Ломаченко. Фото: Чемпион

https://racurs.ua/n164241-ulybalis-i-obnimalis-lomachenko-i-kommi-proveli-duel-vzglyadov-video.html

Ракурс

Бой Ломаченко и Комми пройдет уже в ночь на воскресенье 12 декабря — украинский боксер и его ганский противник провели первую дуэль взглядов.

Оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись. Об этом стало известно из трансляции.

Бой состоится 11 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден». Спортсмены будут бороться за пояс WBO Inter-Continental. Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15−2, 11КО) будет бороться с бывшим обладателем пояса IBF в легком весе Ричардом Комми (30—3—0, 27KO).

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский боксер Василий Ломаченко 11 декабря встретится в ринге с ганским боксером Ричардом Комми. В Украине поединок Ломаченко — Коми эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Просмотр поединка будет доступен всем пользователям подписки «Спорт» (стоимость составляет 199 грн/мес) и «Максимальная» (299 грн/мес).