Кабинет анонимной ковид-вакцинации в Ужгороде закрыл Минздрав — детали

https://racurs.ua/n164240-kabinet-anonimnoy-kovid-vakcinacii-v-ujgorode-zakryl-minzdrav-detali.html

Ракурс

Клинику в Ужгороде, придумавшую процесс «анонимной вакцинации» исключили из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19.

Министерство здравоохранения наказало клинику — оно запретило передавать туда вакцину, купленную за счет госбюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Новость сообщил 10 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. Министр обвинил руководство клиники в нарушении алгоритмов вакцинации и лицензионных условиях осуществления медицинской деятельности.

В медучреждение, где проводилась «анонимная вакцинация», приедет лицензионная комиссия Минздрава.

«Ракурс» сообщал, что в ноябре в Ужгороде заработал анонимный пункт вакцинации от коронавируса, в котором также могут привиться владельцы фейковых COVID-сертификатов. В нем успели привить от COVID-19 почти 1,5 тыс. человек, среди них было около 200 медиков.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что медицинские работники, производившие анонимное вакцинирование, были инструктированы по поводу процедуры. Они задавали один вопрос: какую вакцину человек выбрал для себя?

Они не имели права ничего уточнять: какой у вас сертификат, откуда вы и т.д., — объяснил Петров. — У людей был бумажный сертификат, который был фальсифицирован, и мы смогли их убедить, чтобы они озвучили какую-то информацию, которая поможет нам в E-health проверить, вакцинированы они или нет. Никто на них полицию не вызывал. И никто не составлял протоколы о каком-либо нарушении.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный рассказал, что в случае выявления факта медицинским работником наличия поддельного, в том числе и ковид-сертификата, сотрудник обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.

Главный врач клиники Prevention будет обжаловать распоряжение Минздрава об исключении его клиники из перечня заведений здравоохранения, проводящих прививку против COVID-19. Петров добавил, что в его клиниках продолжат вакцинировать, пока не закончится имеющаяся у них вакцина. Всего на Закарпатье есть девять отделений этого медучреждения. Кабинет «анонимной прививки» создан в одном из них в Ужгороде.

Заметим, что процент привитых от коронавируса граждан в Закарпатье один из самых низких в стране.