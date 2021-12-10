Кабінет анонімної ковід-вакцинації в Ужгороді закрило МОЗ

Клініку в Ужгороді, яка придумала процес «анонімної вакцинації» виключили з переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) покарало клініку — воно заборонило передавати туди вакцину, куплену за кошти держбюджету чи доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Новину повідомив 10 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу. Міністр звинуватив керівництво клініки у порушенні алгоритмів вакцинації і ліцензійних умови провадження медичної діяльності.

У медзаклад, де проводили «анонімну вакцинацію», приїде ліцензійна комісія МОЗ.

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді в Ужгороді запрацював анонімний пункт вакцинації від коронавірусу, в якому також можуть зробити щеплення власники фейкових COVID-сертифікатів. У ньому встигли щепити від COVID-19 майже 1,5 тис. людей, серед них було й приблизно 200 медиків.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що медичні працівники, які робили анонімне вакцинування, були інструктовані щодо процедури. Вони ставили одне питання: яку вакцину людина вибрала для себе?

Вони не мали права нічого уточнювати: який у вас сертифікат, звідки ви тощо, — пояснив Віктор Петров. — Люди мали паперовий сертифікат, який був фальсифікований, і ми змогли їх переконати, щоб вони озвучили якусь інформацію, що допоможе нам в E-health перевірити чи вони вакциновані, чи ні. Ніхто на них поліцію не викликав. І ніхто не складав протоколи про якесь порушення.

Директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів «Суспільному», що у випадку виявлення факту медичним працівником щодо наявності підробленого, в тому числі й ковід-сертифікату, працівник зобов’язаний повідомити правоохоронні органи.

Головний лікар клініки Prevention буде оскаржувати розпорядження МОЗу про виключення його клініки з переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти COVID-19. Петров додав, що у його клініках продовжать вакцинувати, поки не закінчиться наявна у них вакцина. Загалом на Закарпатті є 9 відділень цього медзакладу. Кабінет «анонімного щеплення» створений в одному з них в Ужгороді.

Зауважимо, що відсоток щеплених від коронавірусу громадян на Закарпатті один з найнижчих.