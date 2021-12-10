Чи підтримують українці проведення прямих переговорів з РФ, встановили соціологи

Володимир Зеленський та Володимир Путін, фото: ТАСС

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Відносна більшість (46%) українців серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі підтримують залучення до «нормандського формату» Великої Британії та США. Ще 21% виступають за прямі переговори з Росією, а 12% за переговори з представниками так званих ДНР та ЛНР.

Лише 11% підтримують, щоб «нормандський» формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина") був майданчиком для переговорів про врегулювання конфлікту. Про це свідчать результати проведеного в період з 6 по 8 грудня соцопитування, опублікована на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас як безальтернативне рішення проведення прямих переговорів з Росією підтримують 56% опитаних, проти виступають 41%.

46% опитаних підтримують залучення до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Туреччини, стільки ж виступають проти.

Водночас, опитування встановило, що лише 11% респондентів добре знайомі з суттю Мінських угод. Ще дві третини респондентів з їхнім змістом поверхнево знайомі, а чверть з них взагалі не знають про них.

Попри це, більшість (54% опитаних) вважають, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові. Ще 21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% опитаних переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів віком від 18 років.