Владимир Зеленский и Владимир Путин, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n164239-podderjivaut-li-ukraincy-pryamye-peregovory-s-rf-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Относительное большинство (46%) украинцев среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе поддерживают вовлечение в «нормандский формат» Великобритании и США. Еще 21% выступают за прямые переговоры с Россией, а 12% - за переговоры с представителями так называемых ДНР и ЛНР.

Лишь 11% поддерживают, чтобы «нормандский» формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия) был площадкой для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 6 по 8 декабря соцопроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг».

В то же время как безальтернативное решение о проведении прямых переговоров с Россией поддерживают 56% опрошенных, против них выступают 41%.

46% опрошенных поддерживают вовлечение в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе Турции, столько же выступают против.

В то же время опрос установил, что только 11% респондентов хорошо знакомы с сутью Минских соглашений. Еще две трети респондентов с содержанием их поверхностно знакомы, а четверть из них вообще не знают о них.

Несмотря на это большинство (54% опрошенных) считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. Еще 21% считают, что вообще следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Только 12% опрошенных уверены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.