Чому з’являється зайва вага після відмови від куріння, з’ясували вчені. Фото: istock

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Чому люди гладшають після відмови від сигарет — таке питання поставили вчені з Вейцманівського інституту. Виявилося, що тютюновий дим впливає на кишкових бактерій так, що без диму вони змушують організм накопичувати зайві калорії.

Відповідний експеримент поставили на мишах, яких змушували регулярно дихати тютюновим димом. Про це повідомляє Nature.

Дослідники дали мишам, що «палять», антибіотики, щоб убити їхню кишкову мікрофлору — тоді миші переставали набирати зайву вагу незалежно від того, що вони їли.

Щоб переконатися, що справа дійсно в мікрофлорі, дослідники пересаджували бактерій від курців або тих, хто кинув палити, до тих, у кого мікрофлори не було. Безбактеріальні миші товстіли, отримуючи мікрофлору як від «курців», так і від «тих, що кинули палити». Але безбактеріальні миші тютюновим димом не дихали.

Виявилося, що є дві речовини, які відповідають за метаболічні перебудови у тих, хто кинув палити. Перша речовина — диметилгліцин, який утворюється при переробленні холіну. Рівень диметилгліцину зростав у «курців» мишей. Якщо «курцям» мишам давали корм зі зниженим вмістом холіну, вони не гладшали, коли їх позбавляли тютюнового диму — через відсутність холіну рівень диметилгліцин залишався у них низьким.

З другою речовиною, ацетилгліцином, все було навпаки — його було мало у «курців» мишей, і у тих, хто кинув «палити», водночас ацетилгліцину було багато у тих, кого позбавляли мікрофлори. Якщо ацетилгліцин спеціально давали мишам, що «кинули курити», зайву вагу вони не набирали.

Дослідники порівняли мікрофлору майже у сотні курців і некурців. Тютюнові зміни в мікрофлорі та в продуктах метаболізму у палячих людей виявилися схожими зі змінами, які відбувалися у «курців» мишей: у людей, зокрема, підвищувався рівень диметилгліцину та його похідних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електронні сигарети в останні роки набрали великої популярності у світі. Багато курців вважають їх менш шкідливими, ніж «традиційні» сигарети, і розглядають варіант поступового переходу на них.