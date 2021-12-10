Почему появляется лишний вес после отказа от курения, выяснили ученые. Фото: Istock

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Почему люди толстеют после отказа от сигарет — таким вопросом задались ученые из Вейцманновского института. Оказалось, что табачный дым влияет на кишечных бактерий так, что без дыма они заставляют организм накапливать лишние калории.

Соответствующий эксперимент поставили на мышах, которых заставляли регулярно дышать табачным дымом. Об этом сообщает Nature.

Исследователи дали «курящим» мышам антибиотики, чтобы убить их кишечную микрофлору — тогда мыши, лишtнные табачного дыма, переставали набирать лишний вес вне зависимости от того, что они ели.

Чтобы убедиться, что дело действительно в микрофлоре, исследователи пересаживали бактерий от «курящих» или «бросивших курить» мышей к тем, у кого микрофлоры не было. Безбактериальные мыши толстели, получая микрофлору как от «курящих», так и от «бросивших курить». Но безбактериальные мыши табачным дымом не дышали.

Оказалось, что есть два вещества, которые отвечают за метаболические перестройки у тех, кто бросил курить. Первое вещество — диметилглицин, который образуется при переработке холина. Уровень диметилглицина рос у «курящих» мышей. Если «курящим» мышам давали корм с пониженным содержанием холина, они не толстели, когда их лишали табачного дыма — из-за отсутствия холина уровень диметилглицин оставался у них низким.

Со вторым веществом, ацетилглицином, все было наоборот — его было мало у «курящих» мышей, и у тех, кто бросил «курить», при этом ацетилглицина было много у тех, кого лишали микрофлоры. Если ацетилглицин специально давали «бросившим курить» мышам, лишний вес они не набирали.

Исследователи сравнили микрофлору почти у сотни курящих и некурящих людей. Табачные изменения в микрофлоре и в продуктах метаболизма у курящих людей оказались схожи с изменениями, которые происходили у «курящих» мышей: у людей, в частности, повышался уровень диметилглицина и его производных.

Напомним, ранее мы сообщали, что электронные сигареты в последние годы набрали большую популярность в мире. Многие курильщики считают их менее вредными, чем «традиционные» сигареты, и рассматривают вариант постепенного перехода на них.

Источник: Nature