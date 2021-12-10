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Ракурс
Ломаченко. Фото: Чемпіон

Посміхалися і обнімалися — Ломаченко і Коммі провели дуель поглядів (ВІДЕО)

10 гру 2021, 14:37
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Бій Ломаченко та Коммі пройде вже в ніч на неділю 12 грудня — український боксер і його ганський супротивник провели першу дуель поглядів.

Обидва боксери посміхалися, а наприкінці потиснули один одному руки й обійнялися. Про це стало відомо з трансляції.


Бій відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден». Спортсмени боротимуться за пояс WBO Inter-Continental. Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15−2, 11 КО) боротиметься з колишнім володарем пояса IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30—3—0, 27 KO).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український боксер Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться в ринзі з ганським боксером Річардом Коммі. В Україні поєдинок Ломаченко — Комі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Перегляд поєдинку буде доступний усім користувачам підписки «Спорт» (вартість становить 199 грн/міс) та «Максимальна» (299 грн/міс).

Джерело: Ракурс


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