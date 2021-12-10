Ломаченко. Фото: Чемпіон

https://racurs.ua/ua/n164241-posmihalysya-i-obnimalysya-lomachenko-i-kommi-provely-duel-poglyadiv-video.html

Ракурс

Бій Ломаченко та Коммі пройде вже в ніч на неділю 12 грудня — український боксер і його ганський супротивник провели першу дуель поглядів.

Обидва боксери посміхалися, а наприкінці потиснули один одному руки й обійнялися. Про це стало відомо з трансляції.

Бій відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден». Спортсмени боротимуться за пояс WBO Inter-Continental. Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15−2, 11 КО) боротиметься з колишнім володарем пояса IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30—3—0, 27 KO).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український боксер Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться в ринзі з ганським боксером Річардом Коммі. В Україні поєдинок Ломаченко — Комі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Перегляд поєдинку буде доступний усім користувачам підписки «Спорт» (вартість становить 199 грн/міс) та «Максимальна» (299 грн/міс).