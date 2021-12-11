Ломаченко і Коммі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n164287-lomachenko-proty-kommi-de-dyvytysya-biy.html

Ракурс

Бій Ломаченко — Коммі пройде в ніч на 12 грудня. Український боксер Василь Ломаченко повернеться в ринг і проведе бій із ганським суперником Річардом Коммі.

Фанати боксу зможуть його переглянути в Україні. Права на трансляцію поєдинку Ломаченко — Коммі придбав відеосервіс Megogo — він покаже трансляцію бою.

Трансляція поєдинку Ломаченко — Коммі буде доступна лише за передплатою «Максимальна». Її можна оформити за акційною ціною у 29 гривень за перші сім днів. На місяць абонплата обійдеться у 299 гривень.

Початок трансляції запланований на 4.00 в неділю, 12 грудня. Сам бій Ломаченко — Коммі слід очікувати близько 6.00.

Окрім Ломаченка в цей вечір на «Медісон-сквер-гарден» битиметься ще один українець — в 10-раундовому поєдинку важковаговик Олександр Тесленко боксуватиме проти непереможного Джареда Андерсона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бій Ломаченко та Коммі пройде вже в ніч на неділю 12 грудня — український боксер і його ганський супротивник провели першу дуель поглядів. Обидва боксери посміхалися, а наприкінці потиснули один одному руки й обійнялися.