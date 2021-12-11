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Ракурс
12 грудня свято. Фото: istock

12 грудня — яке свято відзначать і чого не можна робити

11 гру 2021, 21:43
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Свято завтра — 12 грудня — День сухопутних військ України. Це свято було встановлене указом президента від 18.10.1997 № 1167/97. Сухопутні війська Збройних сил України були сформовані в 1996 році і є головним носієм бойової могутності української армії.

За своїм призначенням та обсягом покладених завдань, вони відіграють вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як у мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони складають майже половину збройних сил України.


Натомість православна церква в цей день вшановує пам’ять святого Парамона, який разом з іншими 370 мучениками постраждав за віру 250 року. Язичники уклали християн у в’язницю, змушуючи зректися переконань і вклонитися ідолам. Місцевий житель Парамон дізнався про це та відкрито виступив проти жорстокості правителів. На покарання за це його обезголовили разом із рештою мучеників.

Народні прикмети:

  • сніг пішов 12 грудня — скоро буде заметіль;
  • зоря пофарбована в червоний колір вранці 12 грудня — скоро почнуться сильні вітри;
  • сніг ще не випав — значить, до 19 грудня будуть сильні морози.

Чого не можна робити:

  • не можна лінуватися;
  • цього дня не можна займатися ворожінням.

Джерело: Ракурс


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