Кабмін назвав штрафи за заперечення агресії РФ. Фото: 24tv.ua

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Заперечення агресії Росії проти України влада хоче карати солідними штрафами.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроекти щодо встановлення відповідальності за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України. Тексти відповідних проектів закону № 6435 і № 6436 оприлюднені на сайті парламенту.

Законопроект № 6435 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Росією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України протиправним діянням» визначає, які саме дії слід вважати протиправними. Це стосується публічних заперечень іноземними та вітчизняними публічними діячами, людьми, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, політично значущими персонами збройної агресії РФ проти України. А також — тимчасової окупації Росією територій України і спроб Росії легітимізувати анексію тимчасово окупованої території.

Також протиправними діями вважається наруга над жертвами розв’язаної агресії РФ проти України і приниженням гідності українського народу. Публічним запереченням збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України уряд пропонує визнати принаймні одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованого Криму та міста Севастополя в межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб'єкта поза межами державного кордону України.

Законопроект передбачає, що публічні заперечення можуть вважатися такими, якщо прозвучали в ефірі радіо, телебачення, чи були надруковані в пресі. Також це стосується інтернету, публічних виступів, демонстрацій у громадських місцях плакатів і гасел. Йдеться також про поширення листівок чи інших друкованих матеріалів.

А законопроект № 6436 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України» пропонує запровадити штрафи за заперечення російської агресії, окупації Криму та частини Донбасу. Штрафи пропонується запровадити в розмірі від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 17 тис. грн до 34 тис. грн. Якщо ж людина повторно упродовж року знову заперечить факт російської агресії, її оштрафують на суму від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 34 тис. грн до 51 тис. грн.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що будь-яке вторгнення Росії до України буде катастрофою, що призведе до величезних людських втрат з обох боків. Він упевнений, що багато російських солдатів «приїдуть додому в трунах» у випадку вторгнення.