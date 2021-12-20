https://racurs.ua/ua/n164669-podatkova-skasuie-shtraf-u-1-mlrd-grn-vidbulasya-dyskomunikaciya.html

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Державна податкова служба (ДПС) скасує рішення про нарахування мережі лабораторій «Синево» 1,1 млрд грн додаткових податків.

Крім того, ДПС проведе перевірку на дотримання прав платника податків. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

За його словами, обидві сторони готові до справедливого рішення щодо результатів інциденту. Було ухвалено провести додаткову перевірку щодо сплати податків.

У комітеті дійшли висновку, що відбулася «дискомунікація». Також Гетьманцев наголосив, що комітет продовжить спостерігати за розвитком ситуації.

Зазначимо, що раніше ДПС провела в компанії «Синево-Україна» планову податкову перевірку. За результатами перевірки «Синево-Україна» було нараховано додаткові податки в розмірі 1 млрд грн.

У компанії заявили, що розмір нарахованих податкових зобов’язань у 1,1 млрд грн, що становить майже 50% річного обороту компанії, абсолютно необґрунтований. У медичній лабораторії додали, що компанія є частиною шведської групи «Медикавер», акції якої котируються на Стокгольмській біржі, а такі дії завдають збитків інвестиційному клімату та іміджу України.