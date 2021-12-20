Тисячу Зеленського в Кабміні пообіцяли вакцинованим за кордоном

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Тисячу Зеленського пообіцяли виплатити в уряді й тим, хто оотримав щеплення від коронавірусу за кордоном.

Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, повинні мати нагоду скористатися програмою «єПідтримка», заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 20 грудня на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

На сьогодні вже 3,6 млн людей скористалися послугою, з них майже 2 млн отримали кошти.

Наразі «Дія» не генерує сертифікати про вакцинацію громадянам, які вакцинувалися за кордоном. тому вони не можуть подати заявку на отримання бонусу за вакцинацію, обіцяного владою.

Проект «єПідтримка» 19 грудня офіційно запустився в Україні. Більшість громадян витрачає 1 тис. грн на купівлю книг та квитків у кінотеатри.