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Ракурс
Тысячу Зеленского в Кабмине пообещали вакцинированным за границей

Тысячу Зеленского в Кабмине пообещали вакцинированным за границей

20 дек 2021, 13:07
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Тысячу Зеленского пообещали выплатить в правительстве и тем, кто получил прививку от коронавируса за границей.

Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой «єПідтримка», — заявил премьер-министр Денис Шмигаль 20 декабря на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

В Министерстве здравоохранения отметили, что для выполнения задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.

На сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой, из них почти 2 млн получили средства.

В настоящее время «Дія» не генерирует сертификаты о вакцинации гражданам, которые вакцинировались за границей. поэтому они не могут подать заявку на получение бонуса за вакцинацию, обещанного властями.


Скриншот переписки пользователя с чат-ботом МОЗ

Проект «єПідтримка» 19 декабря официально запустился в Украину. Большинство граждан тратят 1 тыс. грн на покупку книг и билетов в кинотеатры.

Источник: Ракурс


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