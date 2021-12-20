Украинцы «перестреляли» россиян и выиграли мировой финал Counter-Strike

Украинская команда победила на чемпионате по игре Counter-Strike, фото: Bigmir.net

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Ракурс

Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале турнира BLAST Premier World Final 2021 по игре Counter-Strike: Global Offensive.

В финале NAVI одолела российскую команду Gambit Esports со счетом 2:1. Об этом сообщается на сайте команды.

Кроме того, участник команды Александр Костилев, известный как s1mple, играющий на позиции снайпера, был признан лучшим игроком чемпионата.

За завоеванное на турнире первое место NAVI получили 500 тыс. дол. США, а всего за год команда получила 4 млн, выиграв восемь больших титулов.

Этот турнир для NAVI стал последним в этом году, участники команды уходят в отпуск.

Чемпионат BLAST Premier World Final 2021 проходил в Копенгагене в период с 14 по 19 декабря. Призовой фонд турнира составил 2 млн. дол. Gambit Esports за занятое второе место получила 250 тыс. дол. США.