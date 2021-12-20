Українці «перестріляли» росіян і виграли світовий фінал Counter-Strike

Українська команда перемогла на чемпіонаті з гри Counter-Strike, фото: Bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n164667-ukrayinci-perestrilyaly-rosiyan-i-vygraly-svitovyy-final-counter-strike.html

Ракурс

Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла у фіналі турніру BLAST Premier World Final 2021 з гри Counter-Strike: Global Offensive.

У фіналі NAVI здолала російську команду Gambit Esports з рахунком 2:1. Про це повідомляється на сайті команди.

Крім того, учасник команди Олександр Костилєв, відомий як «s1mple», який грає на позиції снайпера, був визнаний кращим гравцем чемпіонату.

За здобуте на турнірі перше місце NAVI отримали 500 тис. дол. США, а загалом за рік команда отримала 4 млн, вигравши вісім великих титулів.

Зазначається, що цей турнір для NAVI став останнім у цьому році, учасники команди йдуть у відпустку.

Чемпіонат BLAST Premier World Final 2021 проходив у Копенгагені у період з 14 до 19 грудня. Призовий фонд турніру становив 2 млн дол. Gambit Esports за зайняте друге місце отримала 250 тис. дол. США.