Донбас. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164666-pidryv-na-fronti-dvoie-viyskovyh-zsu-poraneni-video.html

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Війна на Донбасі триває — ще двоє українських військових отримали поранення внаслідок підриву.

Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікарні Стан здоров’я одного військовослужбовця — тяжкий, другого — середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС).

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. У напрямку Світлодарська російські найманці вчинили обстріл із великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Литва готова передати Україні летальну зброю.