https://racurs.ua/n164666-podryv-na-fronte-dvoe-voennyh-vsu-raneny-video.html

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Война на Донбассе продолжается — еще двое украинских военных получили ранения в результате подрыва.

Воинам предоставлена ​​медицинская помощь, они эвакуированы в больницу Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, второго — средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Светлодарска русские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий агрессора нет.

По состоянию на 7 часов утра, с начала суток 20 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее мы сообщали, что Литва готова передать Украине летальное оружие.