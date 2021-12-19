Летальное оружие для Украины готова дать Литва. Фото: istock

https://racurs.ua/n164644-letalnoe-orujie-dlya-ukrainy-gotova-dat-litva.html

Ракурс

Литва готова передать Украине летальное оружие. Об этом заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, Украину нужно поддерживать всеми способами против российской агрессии, в том числе и с помощью летального оружия. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в Рукле (Литва), сообщает LRT.

Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, в том числе передать Украине летальное оружие, — заявил он.

Он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине, поскольку это вопрос многостороннего соглашения, в которое вовлечены несколько государств — не только донор и получатель вооружений — но также производитель и поставщик.

Напомним, ранее мы сообщали, что Пакет военной помощи с летальным оружием для Украины передумал поставлять Белый дом. Общая стоимость пакета достигала 100 млн долларов.

Источник: LRT