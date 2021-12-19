Летальну зброю Україні готова надати Литва

https://racurs.ua/ua/n164644-letalnu-zbrou-ukrayini-gotova-nadaty-lytva.html

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Литва готова передати Україні летальну зброю. Про це заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, Україну треба підтримувати всіма способами проти російської агресії, у тому числі й за допомогою летальної зброї. Таку заяву він зробив на прес-конференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у Руклі (Литва), повідомляє LRT.

Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва до цього готова, у тому числі передати Україні летальну зброю, — заявив він.

Він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні, оскільки це питання багатосторонньої угоди, до якої залучено кілька держав — не тільки донор і одержувач озброєнь — але також виробник і постачальник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Пакет військової допомоги з летальною зброєю для України передумав постачати Білий дім. Загальна вартість пакету досягала 100 млн доларів.

Джерело: LRT