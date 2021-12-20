Тимошенко и Зеленский. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n164665-zelenskiy-vyigraet-vo-vseh-variantah-vtorogo-tura-no-tyajelo-budet-s-timoshenko.html

Ракурс

Результаты второго тура президентских выборов в Украине смоделировали социологи.

Согласно исследованию, действующий президент Владимир Зеленский побеждает во втором туре лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко с результатом 55,7% против 44,3%. Это голоса тех избирателей, которые определились с выбором. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии 9−17 декабря.

Социологи выяснили, что Зеленский во втором туре побеждает и Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (60,2% против 39,8%) и бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (53,2% против 46,8%). Труднее всего Зеленскому было бы во втором туре с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко. За действующего президента готовы проголосовать 51,6%, а за Тимошенко 48,4%.

Но разница — в пределах погрешности, то есть формально мы не можем сказать, какой из кандидатов имеет высшую поддержку, — утверждают социологи.

Кроме того, в паре Порошенко-Тимошенко 45,2% украинцев поддержали бы Порошенко, а 54,8% — Тимошенко.

В КМИС отмечают, проведение досрочных президентских выборов поддерживают 44,3% опрошенных украинцев.

Социологический опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2 тыс. 25 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 109 населенных пунктах всех подконтрольных правительству регионов Украины. Выборка была репрезентативна, а статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,5 3,3% для показателей, близких к 50%, и 1,5% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, рейтинг действующего президента Владимира Зеленского остается высоким, но большинство украинцев не поддерживают его переизбрание на второй срок. Также действующий президент возглавил рейтинг антипатий среди народа.