Как «звучит» спутник Юпитера, записало NASA (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164664-kak-zvuchit-sputnik-upitera-zapisalo-nasa-video.htmlРакурс
Зонд NASA «Юнона», занимающийся исследованием Юпитера и его окрестностей, записал, как «звучат» магнитные поля Ганимеда — крупнейшего спутника этой планеты-гиганта.
«Юнона» в июне 2021 года пролетела мимо Ганимеда на расстоянии 1 тыс. 38 км, двигаясь со скоростью 67 тыс. км/ч. Собранные тогда данные о колебаниях полей этого спутника и самого Юпитера ученые перевили в звук, сообщает пресс-служба NASA.
Этот саундтрек достаточно «дикий», чтобы у вас возникло ощущение, что вы двигаетесь вместе с Юноной, проплывающей мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия, — отмечают в NASA. — Если вы внимательно прислушаетесь, сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно в середине записи, что означает вход в другую область магнитосферы Ганимеда.
Данные магнитных полей собирал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.
Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный, имеющий свое магнитное поле.
Напомним, в июне зонд «Юнона» прислал детализированные снимки Ганимеда.