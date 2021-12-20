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Ракурс
Ганимед – самый большой спутник Солнечной системы, фото: NASA

Как «звучит» спутник Юпитера, записало NASA (ВИДЕО)

20 дек 2021, 12:31
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Зонд NASA «Юнона», занимающийся исследованием Юпитера и его окрестностей, записал, как «звучат» магнитные поля Ганимеда — крупнейшего спутника этой планеты-гиганта.

«Юнона» в июне 2021 года пролетела мимо Ганимеда на расстоянии 1 тыс. 38 км, двигаясь со скоростью 67 тыс. км/ч. Собранные тогда данные о колебаниях полей этого спутника и самого Юпитера ученые перевили в звук, сообщает пресс-служба NASA.

Этот саундтрек достаточно «дикий», чтобы у вас возникло ощущение, что вы двигаетесь вместе с Юноной, проплывающей мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия, — отмечают в NASA. — Если вы внимательно прислушаетесь, сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно в середине записи, что означает вход в другую область магнитосферы Ганимеда.

Данные магнитных полей собирал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.

Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный, имеющий свое магнитное поле.


Напомним, в июне зонд «Юнона» прислал детализированные снимки Ганимеда.

Источник: Ракурс


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