Ганимед – самый большой спутник Солнечной системы, фото: NASA

https://racurs.ua/n164664-kak-zvuchit-sputnik-upitera-zapisalo-nasa-video.html

Ракурс

Зонд NASA «Юнона», занимающийся исследованием Юпитера и его окрестностей, записал, как «звучат» магнитные поля Ганимеда — крупнейшего спутника этой планеты-гиганта.

«Юнона» в июне 2021 года пролетела мимо Ганимеда на расстоянии 1 тыс. 38 км, двигаясь со скоростью 67 тыс. км/ч. Собранные тогда данные о колебаниях полей этого спутника и самого Юпитера ученые перевили в звук, сообщает пресс-служба NASA.

Этот саундтрек достаточно «дикий», чтобы у вас возникло ощущение, что вы двигаетесь вместе с Юноной, проплывающей мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия, — отмечают в NASA. — Если вы внимательно прислушаетесь, сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно в середине записи, что означает вход в другую область магнитосферы Ганимеда.

Данные магнитных полей собирал аппарат Waves, который настроен на радиоволны, формируемые в магнитосфере Юпитера.

Ганимед — самый большой спутник Солнечной системы и единственный, имеющий свое магнитное поле.

Напомним, в июне зонд «Юнона» прислал детализированные снимки Ганимеда.