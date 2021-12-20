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Ракурс

Украинцы назвали политиков, которым доверили бы Кабмин (ИНФОГРАФИКА)

20 дек 2021, 12:27
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Рейтинг премьер-министров представили социологи. На условных «выборах премьера» большинство украинцев выбрали бы Владимира Гройсмана.

За него отдали бы голоса 14% избирателей. Об этом сообщает «Рейтинг».

На втором месте по симпатиям оказалась Юлия Тимошенко (12%). За Юрия Бойко проголосовали бы 11%, еще 10% — за Дмитрия Разумкова, 9% — за Арсения Яценюка. Действующего премьер-министра Дмитрия Шмыгаля избрали 3%, Алексея Гончарука — 2%.

Рейтинг премьеров. Инфографика: РейтингТреть опрошенных считает, что среди премьер-министров улучшить экономическую ситуацию мог бы Владимир Гройсман. Четверть считают, что Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк, каждый пятый такого мнения по отношению к Николаю Азарову, каждый шестой — по поводу Виктора Ющенко.


Рейтинг премьеров. Инфографика: РейтингОпрос проводился методом телефонного интервью 14−16 декабря среди 2 тыс. совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме оккупированных. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг Зеленского остается высоким, но большинство украинцев не поддерживают его переизбрание на второй срок. Также действующий президент возглавил рейтинг антипатий среди народа.

Источник: Ракурс


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