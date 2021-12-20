В «Слуге народа» рассказали о запасном аэродроме в случае распада коалиции

https://racurs.ua/n164662-v-sluge-naroda-rasskazali-o-zapasnom-aerodrome-v-sluchae-raspada-koalicii.html

Ракурс

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет примерно 10%.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что шансы на распад монобольшинства мизерны, потому что «никто не хочет быть политическим камикадзе».

Он не видит «прямой роковой угрозы развала коалиции».

Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп «предатель». Люди это так воспринимают, мы видим в округах, — заявил Арахимия в интервью «Интерфакс-Украина».

Если СН распадется, власти придется создавать более широкую коалицию, по словам Арахамии, — «уже настоящую коалицию».

Глава фракции прогнозирует, что тогда его политические силе придется пойти на союз с депутатскими группами, прежде всего — с «Доверием» и «За будущее».

Если договориться о коалиции не получится, тогда придется пойти на досрочные выборы в парламент.

Арахамия признает, что многие нардепы понимают: пройти всем в Раду еще раз не удастся, поэтому придеться «найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала».

Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что досрочные парламентские выборы маловероятны, и эта Рада доработает свою каденцию.

В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы. Победу на них одержала президентская партия «Слуга народа».

Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться на пятый год полномочий действующей Верховной Рады — 29 октября 2023 года.

В то же время Конституция предусматривает, что срок полномочий Верховной Рады должен быть пять лет, но если выборы состоятся 29 октября 2023 года, он будет составлять только четыре года и четыре месяца.

Часть политиков и СМИ ранее заявляли, что перенос выборов на 2024 год может помочь действующей партии власти «Слуга народа» собрать больше голосов. Предположения основываются на том, что в таком случае выборы в Раду состоятся после выборов президента, а возможное избрание на второй срок Владимира Зеленского повышает шансы СН.

Ранее президент ответил, что не исключает обращения своих депутатов в Конституционный суд, чтобы изучить, законно ли изменить очередность выборов.

Источник: «Интерфакс-Украина»