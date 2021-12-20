В “Слузі народу” розповіли про запасний аеродром у разі розпаду коаліції

https://racurs.ua/ua/n164662-v-sluzi-narodu-rozpovily-pro-zapasnyy-aerodrom-u-razi-rozpadu-koaliciyi.html

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Ймовірність розпаду парламентської монокоаліції становить приблизно 10%.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що шанси на розпад монобільшості мізерні, бо «ніхто не хоче бути політичним камікадзе».

Він не бачить «прямої фатальної загрози розвалу коаліції».

Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп «зрадник». Люди це так сприймають, ми бачимо у округах, — заявив Арахімія в інтрев’ю «Інтерфакс-Україна».

Якщо СН розпадеться, владі доведеться створювати ширшу коаліцію, за словами Арахамії, «вже справжню коаліцію».

Очільник фракції прогнозує, що тоді його політичні силі доведеться піти на союз з депутатськими групами, передусім — з «Довірою» та «За майбутнє".

Якщо ж домовитися про коаліцію не вийде, тоді доведеться піти на дострокові вибори до парламенту.

Арахамія визнає, що чимало нардепів розуміє: прийти всім до Ради ще раз не вдасться, тому доведеться «знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала».

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що дострокові парламентські вибори малоймовірні, і ця Рада допрацює свою каденцію. Чергові вибори до Ради мають відбутися у 2023 році.

У 2019 році новообраний президент Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив нові вибори. Перемогу на них здобула президентська партія «Слуга народу».

Чергові парламентські вибори, відповідно до Конституції, повинні відбутися на п’ятий рік повноважень чинної Верховної Ради — 29 жовтня 2023 року.

Водночас Конституція передбачає, що термін повноважень Верховної Ради має становити п’ять років, але якщо вибори відбудуться 29 жовтня 2023 року, тоді він становитиме тільки чотири роки і чотири місяці.

Частина політиків і ЗМІ раніше заявляли, що перенесення виборів на 2024 рік може допомогти чинній партії влади «Слуга народу» зібрати більше голосів. Припущення ґрунтуються на тому, що у такому випадку вибори до Ради відбудуться після виборів президента, а ймовірне обрання на другий термін Володимира Зеленського підвищує шанси СН.

Раніше президент відповів, що не виключає звернення своїх депутатів до Конституційного суду, щоб вивчити, чи законно змінити черговість виборів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»