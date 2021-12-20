Концерт репера Басти у Києві зустріли коридором ганьби. Фото: ТСН

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Російський співак Баста провів в Україні свій черговий концерт. У неділю, 19 грудня, він виступив в одному із концертних залів Києва.

Перед концертом артиста, який відвідував окупований Росією Крим, відбувся небагаточисленний мітинг. З десяток чи два активістів зустрічали відвідувачів з плакатами «Баста = Путін». Для тих, хто заплатив за квиток, влаштували навіть так званий коридор ганьби. Про це повідомляє ТСН.

За словами відвідувачів, для них музика поза політикою. Вони називають Басту «найкращим артистом» та дивуються, чому інші протестують проти його концертів.

А мітингувальники концерт російського виконавця називають ганьбою і вважають, що Баста «русифікує свідомість».

«Ганьба-Ганьба! Крим — Україна», «Голубь міра. Що це таке?», — кажуть вони.

Як відомо, російському реперу Басті через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Термін заборони сплив ще у серпні 2020 року. На початку серпня репер дав концерт в Одесі на пляжі «Аркадія».

Нагадаємо, у Верховній Раді припустили, що російський виконавець Михайло Шуфутинський, який виступав з концертами в тимчасово окупованому Росією Криму, може потрапити у «чорний список» Служби безпеки України.

Джерело: ТСН