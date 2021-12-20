Соціологи назвали партії, які пройшли б у Раду

До Верховної Ради наразі проходять вісім політсил, фото: Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n164660-sociology-nazvaly-partiyi-yaki-proyshly-b-u-radu.html

Ракурс

«Слуга народу» очолює рейтинг електоральних вподобань українців.

Про це свідчать результати проведеного в період з 14 по 16 грудня опитування, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».

Якби вибори відбулися найближчим часом, серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, голоси розподілилися б так:

«Слугу народу» готові підтримати 19,1%;

«Європейську солідарність» — 13,5%;

«Батьківщину» — 11,2%;

«Опозиційну платформа — За життя» — 10,5%;

«Силу і честь» — 7,3%;

партію екс-спікера Дмитра Разумкова «Розумна політика» — 6,2%;

«Українську стратегію Гройсмана» — 6,0%;

партію «Наші» — 5,6%;

Радикальну партію — 4,2%;

«УДАР Віталія Кличка» — 3,8%;

партію Шарія — 3,4%;

ВО «Свобода» — 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього опитування центу SOCIS, за чинного президента Володимира Зеленського наразі готові проголосувати 16,7% виборців.