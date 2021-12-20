Соціологи назвали партії, які пройшли б у Раду

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До Верховної Ради наразі проходять вісім політсил, фото: Петро Порошенко
Соціологи назвали партії, які пройшли б у Радуhttps://racurs.ua/ua/n164660-sociology-nazvaly-partiyi-yaki-proyshly-b-u-radu.htmlРакурс
«Слуга народу» очолює рейтинг електоральних вподобань українців.
Про це свідчать результати проведеного в період з 14 по 16 грудня опитування, опубліковані на сайті соціологічної групи «Рейтинг».
Якби вибори відбулися найближчим часом, серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, голоси розподілилися б так:
- «Слугу народу» готові підтримати 19,1%;
- «Європейську солідарність» — 13,5%;
- «Батьківщину» — 11,2%;
- «Опозиційну платформа — За життя» — 10,5%;
- «Силу і честь» — 7,3%;
- партію екс-спікера Дмитра Разумкова «Розумна політика» — 6,2%;
- «Українську стратегію Гройсмана» — 6,0%;
- партію «Наші» — 5,6%;
- Радикальну партію — 4,2%;
- «УДАР Віталія Кличка» — 3,8%;
- партію Шарія — 3,4%;
- ВО «Свобода» — 3,0%.
Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), у ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього опитування центу SOCIS, за чинного президента Володимира Зеленського наразі готові проголосувати 16,7% виборців.
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