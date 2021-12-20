Социологи назвали партии, которые прошли бы в Раду

В Верховную Раду проходят восемь политсил, фото: Петр Порошенко

https://racurs.ua/n164660-sociologi-nazvali-partii-kotorye-proshli-by-v-radu.html

Ракурс

«Слуга народа» возглавляет рейтинг электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 14 по 16 декабря опроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг».

Если бы выборы прошли в ближайшее время, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:

«Слугу народа» готовы поддержать 19,1%;

«Европейскую солидарность» — 13,5%;

«Батькивщину» — 11,2%;

«Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,5%;

«Силу и честь» — 7,3%;

партию экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика» — 6,2%;

«Украинскую стратегию Гройсмана» — 6,0%;

партию «Наши» — 5,6%;

Радикальную партию — 4,2%;

«УДАР Виталия Кличко» — 3,8%;

партию Шария — 3,4%;

ВО «Свобода» — 3,0%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, согласно результатам недавнего опроса цента SOCIS, за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 16,7% избирателей.