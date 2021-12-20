Социологи назвали партии, которые прошли бы в Раду

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Социологи назвали партии, которые прошли бы в Радуhttps://racurs.ua/n164660-sociologi-nazvali-partii-kotorye-proshli-by-v-radu.htmlРакурс
«Слуга народа» возглавляет рейтинг электоральных предпочтений украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 14 по 16 декабря опроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг».
Если бы выборы прошли в ближайшее время, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:
- «Слугу народа» готовы поддержать 19,1%;
- «Европейскую солидарность» — 13,5%;
- «Батькивщину» — 11,2%;
- «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,5%;
- «Силу и честь» — 7,3%;
- партию экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика» — 6,2%;
- «Украинскую стратегию Гройсмана» — 6,0%;
- партию «Наши» — 5,6%;
- Радикальную партию — 4,2%;
- «УДАР Виталия Кличко» — 3,8%;
- партию Шария — 3,4%;
- ВО «Свобода» — 3,0%.
Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Напомним, согласно результатам недавнего опроса цента SOCIS, за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 16,7% избирателей.
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