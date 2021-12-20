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В Верховную Раду проходят восемь политсил, фото: Петр Порошенко

Социологи назвали партии, которые прошли бы в Раду

20 дек 2021, 11:39
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«Слуга народа» возглавляет рейтинг электоральных предпочтений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 14 по 16 декабря опроса, опубликованного на сайте социологической группы «Рейтинг».

Если бы выборы прошли в ближайшее время, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, голоса распределились бы так:

  • «Слугу народа» готовы поддержать 19,1%;
  • «Европейскую солидарность» — 13,5%;
  • «Батькивщину» — 11,2%;
  • «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,5%;
  • «Силу и честь» — 7,3%;
  • партию экс-спикера Дмитрия Разумкова «Разумная политика» — 6,2%;
  • «Украинскую стратегию Гройсмана» — 6,0%;
  • партию «Наши» — 5,6%;
  • Радикальную партию — 4,2%;
  • «УДАР Виталия Кличко» — 3,8%;
  • партию Шария — 3,4%;
  • ВО «Свобода» — 3,0%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 2%.


Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2 тыс. респондентов от 18 лет со всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, согласно результатам недавнего опроса цента SOCIS, за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 16,7% избирателей.

Источник: Ракурс


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